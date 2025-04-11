«Он был очаровательным»: Милонов разгадал феномен народной любви к Паше Технику

Депутат Госдумы Виталий Милонов уверен, что феномен народной любви к Паше Технику связан с личными качествами умершего рэпера. Об этом парламентарий, который был лично закон с Пашей, заявил в беседе с Life.ru.

«Паша был очаровательный. Он не смог победить своего дурного пристрастия, хотя я знаю, что он старался. Не смог победить и заплатил за это самую высокую цену. Он заплатил за это своей жизнью», — заявил Милонов.

Народный избранник отметил, что некоторых людей мог отпугивать некий эпатаж рэпера, но те, кто знакомился с ним поближе, сразу видели, что перед ними «нормальный парень».

«Любили его за то, что он искренний. В шоу-бизнесе очень мало людей, которых можно назвать искренними. Честно говоря, творчество Паши для меня совершенно неблизкое, но я был с ним знаком не через творчество, а через участие в нескольких местных проектах. Поэтому, когда я узнал, что он умер, мне было искренне жаль», — добавил собеседник Life.ru.