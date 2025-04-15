В Мосгордуме озадачились защитой стены Цоя после выходки почитателей Паши Техника

Член комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Наталия Метлина осудила фанатов Паши Техника, которые после смерти рэпера осквернили стену памяти Виктора Цоя на Арбате. Подобное поведение, по словам парламентария, «не делает им чести». Она призвала задуматься о защите культурного объекта.

«Вопрос ли это правоохранительных органов? Думаю, нет. Вопрос ли это дополнительной защиты? Думаю, это можно обсудить. Я посоветуюсь с коллегами», — подчеркнула депутат МГД в беседе с «Москвой 24».

Она также отметила, что поклонники Паши Техника могли бы найти иной формат, чтобы увековечить память своего кумира, а не портить имеющуюся достопримечательность, которую фанаты Цоя считают местом силы. Депутат напомнила, как бережно на Западе относятся к граффити Бэнкси.