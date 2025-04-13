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12 апреля, 23:26

Появилось видео, как неизвестный рисует граффити в честь Техника на стене Цоя

Mash показал видео, как неизвестный рисует граффити в честь Техника на стене Цоя

Стена Цоя. Обложка © Telegram / SHOT

Стена Цоя. Обложка © Telegram / SHOT

Новая надпись на стене Виктора Цоя на Арбате в Москве, посвящённая Паше Технику, появилась до того, как рэпер был похоронен. Рисунок оставался незамеченным вплоть до недавнего времени. Об этом сообщает Mash, опубликовавший видео создания изображения.

Неизвестный рисует граффити в честь Паши Техника на стене Виктора Цоя на Арбате. Видео © Telegram / Mash

Согласно источникам Telegram-канала, работа была завершена к 10 апреля, когда райтеры внесли последние корректировки и запечатлели своё «произведение» на камеру GoPro.

Процесс создания граффити происходил с 2:00 до 4:00 ночи, когда было меньше шансов быть замеченными прохожими или правоохранительными органами. Однако вскоре, после того как о граффити начали говорить, на месте появилась охрана.

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Напомним, 11 апреля в Москве прошла церемония прощания с Павлом Ивлевым, более известным как Паша Техник. На мероприятие пришли тысячи поклонников рэпера. А сегодня стало известно, что фанаты Техника разрисовали стену лидера группы «Кино» Виктора Цоя на Старом Арбате.

Тимур Хингеев
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