Появилось видео, как неизвестный рисует граффити в честь Техника на стене Цоя

Новая надпись на стене Виктора Цоя на Арбате в Москве, посвящённая Паше Технику, появилась до того, как рэпер был похоронен. Рисунок оставался незамеченным вплоть до недавнего времени. Об этом сообщает Mash, опубликовавший видео создания изображения.

Неизвестный рисует граффити в честь Паши Техника на стене Виктора Цоя на Арбате. Видео © Telegram / Mash

Согласно источникам Telegram-канала, работа была завершена к 10 апреля, когда райтеры внесли последние корректировки и запечатлели своё «произведение» на камеру GoPro.