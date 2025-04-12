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12 апреля, 18:44

Юные фанаты Паши Техника осквернили стену Цоя на Арбате

SHOT: Юные фанаты Паши Техника разрисовали стену Цоя в центре Москвы

Юные поклонники рэпера Паши Техника испортили стену Цоя, расположенную на Арбате в центре Москвы. Об этом инциденте сообщает SHOT.

На кадрах с места видно, что граффити с изображением Виктора Цоя частично закрыто большой надписью «Техник».

Юные фанаты Техника испортили стену Цоя. Фото © SHOT

Юные фанаты Техника испортили стену Цоя. Фото © SHOT

Юные фанаты Техника испортили стену Цоя. Фото © SHOT

Юные фанаты Техника испортили стену Цоя. Фото © SHOT

Напомним, 11 апреля в Москве прошла церемония прощания с Павлом Ивлевым, более известным как Паша Техник. Он стал популярен благодаря громким скандалам и употреблению запрещённых веществ, что в конечном итоге погубило его здоровье. На похоронах рэпера собрались тысячи поклонников, что вызвало настоящий ажиотаж: некоторые из них залезали на деревья и заборы, другие перекрывали улицы, а некоторые были задержаны правоохранителями. Кроме того, фанаты Техника предложили организовать в Уфе мемориал в его честь как предостережение для молодёжи о вреде употребления наркотиков.

Гроб за 400 тысяч и церемониймейстер: Life.ru выяснил, сколько стоили похороны Паши Техника
Гроб за 400 тысяч и церемониймейстер: Life.ru выяснил, сколько стоили похороны Паши Техника
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Наталья Демьянова
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