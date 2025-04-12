Юные фанаты Паши Техника осквернили стену Цоя на Арбате

Напомним, 11 апреля в Москве прошла церемония прощания с Павлом Ивлевым, более известным как Паша Техник. Он стал популярен благодаря громким скандалам и употреблению запрещённых веществ, что в конечном итоге погубило его здоровье. На похоронах рэпера собрались тысячи поклонников, что вызвало настоящий ажиотаж: некоторые из них залезали на деревья и заборы, другие перекрывали улицы, а некоторые были задержаны правоохранителями. Кроме того, фанаты Техника предложили организовать в Уфе мемориал в его честь как предостережение для молодёжи о вреде употребления наркотиков.