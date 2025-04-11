Напала на полицию: Пьяную дебоширку отправили под арест после выпадов на прощании с Пашей Техником

Суд назначил арест девушке, которую задержали на церемонии прощания с Пашей Техником (Павлом Ивлевым) в Москве. Лефортовский суд вынес приговор, поместив правонарушительницу под административный арест на 12 суток. Причиной задержания стал конфликт с полицейским во время прощания с рэпером. Информацию подтвердили в пресс-службе суда.

«Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы Истомина Евгения Юрьевна признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), назначено административное наказание в виде административного ареста на срок 12 суток», — сообщили в пресс-службе.

Согласно протоколу, во время проведения траурной церемонии Истомина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вела себя агрессивно: нецензурно оскорбляла полицейских, отказывалась подчиниться законным требованиям и не поехала в отделение. В документе сказано, что девушка нападала на сотрудников правопорядка. Позднее нарушительница правопорядка попыталась скрыться с места, но её задержали.