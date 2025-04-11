Гроб за 400 тысяч и церемониймейстер: Life.ru выяснил, сколько стоили похороны Паши Техника

Похороны рэпера Паши Техника, которые прошли в Москве сегодня, 11 апреля, можно назвать элитными. Для исполнителя подготовили всё самое лучшее — от гроба и до кладбища, заявила Life.ru руководитель и основатель центра похоронных услуг «Вознесение» Елена Шевченко.

«Канадский гроб — такие гробы стоят от 110 до 350 тысяч рублей в зависимости от материала. Если предположить, что гроб Паши Техника из ясеня изготовлен, то это 110 тысяч рублей, но есть и дороже. Визуально гроб выглядит на самый дорогой — 350–400 тысяч», — заявила эксперт.

Она также объяснила, что в целом похороны в Москве — дорогое удовольствие, которое обычно обходится в полтора миллиона, не считая одежды, места на кладбище и поминок. Кроме того, на похоронах работала специальная бригада сопровождения из аппарата Управления делами Президента. Её услуги семье исполнителя могли обойтись в 30–40 тысяч рублей за час.

«Само убранство гроба тоже средней ценовой категории, на самом деле покрывало — термостёжка. Продают его все по разным ценам, но закупочная цена такого покрывала тоже достаточно средняя, буквально до 5000 рублей идёт», — объяснила Шевченко.

Само отпевание, которое провели в храме Петра и Павла в Лефортове, также стоит денег. За него родственники Техника отдали от 5 до 10 тысяч рублей. За крест, который поставили на могиле, заплатили минимум 30 тысяч рублей.