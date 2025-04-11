Мать разрыдалась: Белый гроб с телом Паши Техника вынесли из храма и везут на кладбище
Гроб с телом Паши Техника вынесли из храма Петра и Павла в Лефортово
Фото © Life.ru
Гроб с телом российского рэпера Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) вынесли из храма Петра и Павла в московском Лефортово, где сегодня проходило прощание с исполнителем. Кадры публикует Life.ru.
Видео © Life.ru
Мать музыканта, которая стойко держалась на протяжении всей церемонии прощания, не смогла сдержать эмоций под конец и разрыдалась. Отец Техника тоже не скрывал слёз.
Гроб везут на Николо-Архангельское кладбище в подмосковной Балашихе, где и будет похоронен рэпер. Техник обретёт вечный покой рядом с некоторыми знаменитости, среди которых экс-солистка «Блестящих» Жанна Фриске и звезда шансона Катя Огонёк. Возле храма же собралась целая толпа фанатов музыканта, из-за чего началась давка. Подростки пытались прорваться за закрытые двери, к гробу, куда поклонников стали пускать не сразу.