«Трезвым не интересовал»: Рэпер Птаха назвал неожиданных виновников смерти Паши Техника
Рэпер Птаха: Паша Техник не был интересен своим фанатам трезвым
Рэпер Птаха (Давид Нуриев) заявил, что Паша Техник не интересовал людей трезвым. Он был нужен фанатам лишь тогда, когда находился под веществами, поэтому его смерть лежит на их совести.
Птаха про Пашу Техника. © Life.ru
Паша Техник под веществами гарантировал шоу со своим участием солидное количество просмотров, однако трезвым его там видеть никто не хотел. Из-за этого пристрастие к наркотикам стало частью публичного образа рэпера.
«Паша интересовал людей почему-то только, когда был обсаженный. То, что произошло с Пашей, — на совести всех тех, кто любил Пашу обсаженным», — заключил он.
Напомним, что прощание с Пашей Техником проходило сегодня в Лефортово. Возле храма Петра и Павла собралась целая толпа его фанатов, что приводило к давке на территории. Подростки даже пытались прорваться за закрытые двери, к гробу. Рэпер будет похоронен на кладбище, где покоятся певицы Жанна Фриске и Катя Огонёк.
Life.ru