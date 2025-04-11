«Трезвым не интересовал»: Рэпер Птаха назвал неожиданных виновников смерти Паши Техника

Рэпер Птаха (Давид Нуриев) заявил, что Паша Техник не интересовал людей трезвым. Он был нужен фанатам лишь тогда, когда находился под веществами, поэтому его смерть лежит на их совести.

Птаха про Пашу Техника. © Life.ru

Паша Техник под веществами гарантировал шоу со своим участием солидное количество просмотров, однако трезвым его там видеть никто не хотел. Из-за этого пристрастие к наркотикам стало частью публичного образа рэпера.