«Он мой друг»: Рэпер Птаха накричал на бойца ОМОН на прощании с Пашей Техником
Птаха устроил скандал бойцу ОМОН на церемонии прощания с Пашей Техником
Рэпер Птаха (настоящее имя Давид Нуриев) устроил скандал с бойцом ОМОН и полицией, когда его не пустили попрощаться с близким другом и рэпером Пашей Техником. Исполнитель приехал в храм Петра и Павла в Лефортово, но оказался в толпе с фанатами, сообщает корреспондент Life.ru с места событий.
Рэпера Птаху не пустили на территорию храма в Лефортово, чтобы проститься с Пашей Техником. Видео © Life.ru
«Это мой друг! Ты не слышишь, что говоришь? Это мой друг!», — кричал Птаха в разговоре с сотрудником ОМОН.
Изначально рэпер смог попасть на территорию, но позже покинул её, а вернутся уже не получилось. Сам Птаха заранее позвонил команде Техника и предупредил о случившемся, на помощь к нему прибежал продюсер Паши. В итоге Птаха смог попасть в храм, чтобы проститься с другом и товарищем. Он уже покинул здание.
Напомним, что прощание с Пашей Техником проходит сегодня в Лефортово. У храма Петра и Павла собралось множество поклонников рэпера, и количество людей продолжает расти, что приводит к давке на территории. Многие из пришедших употребляют пиво, ведут себя неадекватно, оставляют мусор, скандируют имя покойного и включают громкую музыку.
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