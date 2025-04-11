«Он мой друг»: Рэпер Птаха накричал на бойца ОМОН на прощании с Пашей Техником

Рэпер Птаха (настоящее имя Давид Нуриев) устроил скандал с бойцом ОМОН и полицией, когда его не пустили попрощаться с близким другом и рэпером Пашей Техником. Исполнитель приехал в храм Петра и Павла в Лефортово, но оказался в толпе с фанатами, сообщает корреспондент Life.ru с места событий.

Рэпера Птаху не пустили на территорию храма в Лефортово, чтобы проститься с Пашей Техником. Видео © Life.ru

«Это мой друг! Ты не слышишь, что говоришь? Это мой друг!», — кричал Птаха в разговоре с сотрудником ОМОН.