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12 апреля, 10:32

«Ребят, вы с ума сошли?»: Кудрявцева возмутилась масштабом похорон Паши Техника

Телеведущая Кудрявцева возмутилась масштабом похорон «гения» Паши Техника

Лера Кудрявцева и Паша Техник. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / techniquepashalive, leratv

Лера Кудрявцева и Паша Техник. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / techniquepashalive, leratv

Лера Кудрявцева резко высказалась о ажиотаже вокруг смерти и похорон Паши Техника. В своём телеграм-канале телеведущая выразила возмущение тем, что рэпера «провожают как гения», и раскритиковала журналистов за их подход к освещению этой темы.

Кудрявцева отметила, что не отрицает таланта Техника и сложности борьбы с зависимостями. Однако она удивлена, что СМИ уделяют ему столько внимания, в то время как на фронте также гибнут достойные люди, проявляющие ежедневный героизм, которому не придается должного значения.

«Все СМИ только и пишут о Паше Технике. Ребят, вы с ума сошли? У вас детей нет? Вы кого воздвигаете на пьедестал? Это что за примеры?» — высказалась знаменитая блондинка.

Напомним, 11 апреля в Москве прошла церемония прощания с Павлом Ивлевым, более известным как Паша Техник. Он стал популярен благодаря громким скандалам и употреблению запрещённых веществ, что в конечном итоге погубило его здоровье. На похоронах рэпера собрались тысячи поклонников, что вызвало настоящий ажиотаж: некоторые из них залезали на деревья и заборы, другие перекрывали улицы, а некоторые были задержаны правоохранителями. Кроме того, фанаты Техника предложили организовать в Уфе мемориал в его честь как предостережение для молодёжи о вреде употребления наркотиков.

Гроб за 400 тысяч и церемониймейстер: Life.ru выяснил, сколько стоили похороны Паши Техника
Гроб за 400 тысяч и церемониймейстер: Life.ru выяснил, сколько стоили похороны Паши Техника
Наталья Демьянова
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