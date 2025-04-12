«Ребят, вы с ума сошли?»: Кудрявцева возмутилась масштабом похорон Паши Техника

Лера Кудрявцева резко высказалась о ажиотаже вокруг смерти и похорон Паши Техника. В своём телеграм-канале телеведущая выразила возмущение тем, что рэпера «провожают как гения», и раскритиковала журналистов за их подход к освещению этой темы.

Кудрявцева отметила, что не отрицает таланта Техника и сложности борьбы с зависимостями. Однако она удивлена, что СМИ уделяют ему столько внимания, в то время как на фронте также гибнут достойные люди, проявляющие ежедневный героизм, которому не придается должного значения.

«Все СМИ только и пишут о Паше Технике. Ребят, вы с ума сошли? У вас детей нет? Вы кого воздвигаете на пьедестал? Это что за примеры?» — высказалась знаменитая блондинка.