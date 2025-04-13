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Регион
13 апреля, 07:19

«Вандализм»: Друг Техника не оценил граффити в честь рэпера на стене Цоя

Друг Паши Техника заявил, что новое граффити на стене Цоя является вандализмом

Стена Цоя. Обложка © Telegram / SHOT

Стена Цоя. Обложка © Telegram / SHOT

Почтить память рэпера Паши Техника (Павла Ивлева) можно разными способами, однако не стоит доходить до вандализма. Об этом заявил его друг Лука Сафронов-Затравкин, говоря о надписи, посвященной рэперу, которая появилась на стене Цоя на Арбате в центре Москвы.

«Цой и Техник близки в плане народной любви. Но Цой оставил после себя огромное культурное наследие. Нельзя сравнивать такие разные культурные пласты. Техник же оставил после себя любовь, теплоту и немного печали. Надо его вспоминать разными способами, но не вандализмом», — сказал собеседник в разговоре с РИА «Новости».

Он пояснил, что наследие Паши Техника лучше всего сохранится в его словах — комментариях, интервью и позитивных отзывах. Поэтому, по его мнению, фанатам стоило выбрать более традиционные способы: молитву и поддержку его семьи.

Появилось видео, как неизвестный рисует граффити в честь Техника на стене Цоя
Появилось видео, как неизвестный рисует граффити в честь Техника на стене Цоя

Напомним, 11 апреля в Москве прошла церемония прощания с Павлом Ивлевым, более известным как Паша Техник. На мероприятие пришли тысячи поклонников рэпера. Накануне стало известно, что фанаты Техника разрисовали стену лидера группы «Кино» Виктора Цоя на Старом Арбате.

Мария Любицкая
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