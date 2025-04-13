«Вандализм»: Друг Техника не оценил граффити в честь рэпера на стене Цоя
Друг Паши Техника заявил, что новое граффити на стене Цоя является вандализмом
Стена Цоя. Обложка © Telegram / SHOT
Почтить память рэпера Паши Техника (Павла Ивлева) можно разными способами, однако не стоит доходить до вандализма. Об этом заявил его друг Лука Сафронов-Затравкин, говоря о надписи, посвященной рэперу, которая появилась на стене Цоя на Арбате в центре Москвы.
«Цой и Техник близки в плане народной любви. Но Цой оставил после себя огромное культурное наследие. Нельзя сравнивать такие разные культурные пласты. Техник же оставил после себя любовь, теплоту и немного печали. Надо его вспоминать разными способами, но не вандализмом», — сказал собеседник в разговоре с РИА «Новости».
Он пояснил, что наследие Паши Техника лучше всего сохранится в его словах — комментариях, интервью и позитивных отзывах. Поэтому, по его мнению, фанатам стоило выбрать более традиционные способы: молитву и поддержку его семьи.
Напомним, 11 апреля в Москве прошла церемония прощания с Павлом Ивлевым, более известным как Паша Техник. На мероприятие пришли тысячи поклонников рэпера. Накануне стало известно, что фанаты Техника разрисовали стену лидера группы «Кино» Виктора Цоя на Старом Арбате.