«Вандализм»: Друг Техника не оценил граффити в честь рэпера на стене Цоя

Почтить память рэпера Паши Техника (Павла Ивлева) можно разными способами, однако не стоит доходить до вандализма. Об этом заявил его друг Лука Сафронов-Затравкин, говоря о надписи, посвященной рэперу, которая появилась на стене Цоя на Арбате в центре Москвы.

«Цой и Техник близки в плане народной любви. Но Цой оставил после себя огромное культурное наследие. Нельзя сравнивать такие разные культурные пласты. Техник же оставил после себя любовь, теплоту и немного печали. Надо его вспоминать разными способами, но не вандализмом», — сказал собеседник в разговоре с РИА «Новости».