«Цой жив, Техник мёртв»: Русский Бэнкси перекрыл граффити в память о рэпере на Арбате
Художник Яковлев перекрыл граффити в честь Паши Техника на стене Цоя
Художник Роман Яковлев, называющий себя русским Бэнкси, перекрыл граффити в память о рэпере Паше Технике на стене Виктора Цоя на Арбате. Видео с процессом работы акционист опубликовал на своей странице VK.
Художник Яковлев перекрыл граффити в честь Паши Техника на стене Виктора Цоя. Видео © VK / Роман Яковлев
Яковлев ночью покрыл изображение граффити плакатами, на которых Цой изображён с поднятым средним пальцем. Также художник написал: «Цой жив, Техник мёртв».
Напомним, ранее поклонники рэпера испортили стену Цоя на Арбате, оставив большую надпись «Техник» Позднее появилось видео, как неизвестный создавал рисунок с рэпером, незадолго до его похорон.
VK / Роман Яковлев