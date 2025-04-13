Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 апреля, 03:02

«Цой жив, Техник мёртв»: Русский Бэнкси перекрыл граффити в память о рэпере на Арбате

Художник Яковлев перекрыл граффити в честь Паши Техника на стене Цоя

Художник Роман Яковлев, называющий себя русским Бэнкси, перекрыл граффити в память о рэпере Паше Технике на стене Виктора Цоя на Арбате. Видео с процессом работы акционист опубликовал на своей странице VK.

Художник Яковлев перекрыл граффити в честь Паши Техника на стене Виктора Цоя. Видео © VK / Роман Яковлев

Яковлев ночью покрыл изображение граффити плакатами, на которых Цой изображён с поднятым средним пальцем. Также художник написал: «Цой жив, Техник мёртв».

«Аморальные и пустые»: Русский Бэнкси «слил» в унитаз художников с выставки «Винзавода»
«Аморальные и пустые»: Русский Бэнкси «слил» в унитаз художников с выставки «Винзавода»

Напомним, ранее поклонники рэпера испортили стену Цоя на Арбате, оставив большую надпись «Техник» Позднее появилось видео, как неизвестный создавал рисунок с рэпером, незадолго до его похорон.

Обложка ©

VK / Роман Яковлев

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Паша Техник
  • Виктор Цой
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar