«Аморальные и пустые»: «русский Бэнкси» «слил» в унитаз художников с выставки «Винзавода»

Известный художник русского андеграунда Роман Яковлев, называющий себя «живым гением» и «русским Бэнкси», устроил перформанс против современного искусства, которое, по его мнению, давно деградировало. Он поставил самодельный унитаз у входа в «Винзавод», где проходит арт-событие «весенний маркет Win-Win». Яковлев объяснил свой поступок в соцсети, рассказывая о себе в третьем лице.

Роман Яковлев бросил вызов современному искусству. Видео © VK / Роман Яковлев

«Перформансер выразил негодование о представленных работах и художниках на выставке, назвав это аморальным, пустым и деградированным мероприятием и отсутствием искусства. Свои претензии Яковлев разместил на гигантском унитазе, расположив некоторые картины участников ярмарки «Win-Win» прямо на нём. Как считает эпатажный художник, где таким картинам самое место», — написал художник.

Он назвал картины своих коллег на выставке «шлаком», а также «пропагандой алкоголя, насилия и разврата». Яковлев записал видео рядом со своим арт-объектом, демонстративно скомкав листок с названием мероприятия и «спустив» его в унитаз. Затем художник ушёл, а подоспевшая охрана «Винзавода» убрала конструкцию.

Выставка проходит 5 и 6 апреля, она объединила 120 участников, в том числе начинающих мастеров. Среди искусствоведов работы современных художников действительно вызывают неоднозначную реакцию, многие критикуют подобные выставки за то, что организаторы ставят во главу угла желание шокировать публику, порой через отталкивающие и деструктивные инсталляции.