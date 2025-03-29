«Изнасилование Европы»: Художника Максима Кантора заподозрили в русофобии

Патриотично настроенные активисты заподозрили известного в либеральных кругах художника Максима Кантора в русофобии. Недавно он провёл в Москве презентацию новой книги, хотя ещё несколько лет назад критиковал СВО, российских военных и президента Владимира Путина.

В частности, Кантор отличился антироссийскими заявлениями на собственной выставке «Изнасилование Европы», которая была организована в Люксембурге в 2022 году. Общественники также не забыли, что в годы эмиграции художник глумился над участниками акции «Бессмертный полк» и памятью героев Великой Отечественной войны.

Теперь общественное движение «Зов Народа» просит главу СК РФ Александра Бастрыкина проверить высказывания Кантора на предмет оправдания терроризма и экстремизма. Член совета движения Руслан Шаламов и вовсе считает возвращение художника в Россию «плевком в лицо всем патриотам».

«Этот человек годами поливал грязью Россию, нашу армию, нашего президента, глумился над памятью павших героев, и теперь, как ни в чём не бывало, он возвращается сюда, чтобы представлять своё «творчество»?» — возмутился собеседник 360.ru.