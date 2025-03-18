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18 марта, 10:36

«Вы вообще читали Толстого»: Такер Карлсон назвал американских русофобов идиотами

Такер Карлсон раскритиковал американских русофобов, считающих РФ «бензоколонкой»

Такер Карлсон. Обложка © ТАСС / ЕРА

Такер Карлсон. Обложка © ТАСС / ЕРА

Американский журналист Такер Карлсон раскритиковал американских политиков, которые отличаются русофобскими заявлениями, например, называют нашу страну «бензоколонкой с ядерным оружием». Подобными клише любил пользоваться покойный сенатор Джон Маккейн, которого ведущий считает «клоуном с низким IQ».

«Вы вообще читали Толстого? Вы там когда-нибудь были? Вам может не нравиться Россия, но называть её бензоколонкой? Да вы просто идиот», — отрезал Карлсон в беседе с RT.

Такер Карлсон восхищён триумфом Путина
Такер Карлсон восхищён триумфом Путина

Напомним, Такер Карлсон неоднократно делал жёсткие заявления в отношении американских политиков и высказывался в поддержку России. Ранее он сравнил изменения в уровне жизни в РФ и США за 25 лет, признав, что в нашей стране жизнь стала лучше. Кроме того, телеведущий заявил, что США уничтожили Украину ради войны с Россией.

Борис Эльфанд
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