«Вы вообще читали Толстого»: Такер Карлсон назвал американских русофобов идиотами
Такер Карлсон раскритиковал американских русофобов, считающих РФ «бензоколонкой»
Такер Карлсон. Обложка © ТАСС / ЕРА
Американский журналист Такер Карлсон раскритиковал американских политиков, которые отличаются русофобскими заявлениями, например, называют нашу страну «бензоколонкой с ядерным оружием». Подобными клише любил пользоваться покойный сенатор Джон Маккейн, которого ведущий считает «клоуном с низким IQ».
«Вы вообще читали Толстого? Вы там когда-нибудь были? Вам может не нравиться Россия, но называть её бензоколонкой? Да вы просто идиот», — отрезал Карлсон в беседе с RT.
Напомним, Такер Карлсон неоднократно делал жёсткие заявления в отношении американских политиков и высказывался в поддержку России. Ранее он сравнил изменения в уровне жизни в РФ и США за 25 лет, признав, что в нашей стране жизнь стала лучше. Кроме того, телеведущий заявил, что США уничтожили Украину ради войны с Россией.