«Вы вообще читали Толстого»: Такер Карлсон назвал американских русофобов идиотами

Американский журналист Такер Карлсон раскритиковал американских политиков, которые отличаются русофобскими заявлениями, например, называют нашу страну «бензоколонкой с ядерным оружием». Подобными клише любил пользоваться покойный сенатор Джон Маккейн, которого ведущий считает «клоуном с низким IQ».

«Вы вообще читали Толстого? Вы там когда-нибудь были? Вам может не нравиться Россия, но называть её бензоколонкой? Да вы просто идиот», — отрезал Карлсон в беседе с RT.