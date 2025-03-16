Такер Карлсон восхищён триумфом Путина

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что с уважением относится к президенту России Владимиру Путину, поскольку считает его настоящим патриотом. Об этом он сообщил, беседуя со своим коллегой Клейтоном Моррисом.

Моррис в ходе их разговора упомянул миллиардера Джорджа Сороса, сказав, что тот желает дестабилизировать внутреннюю обстановку в России, чтобы она распалась на много маленьких государств.

«За что я больше всего уважаю Путина и ценю его, так это за то, что он сохранил Россию единой страной», — сказал Карлсон.