Такер Карлсон восхищён триумфом Путина
Такер Карлсон заявил, что уважает Путина, поскольку он сохранил Россию единой
Американский журналист Такер Карлсон заявил, что с уважением относится к президенту России Владимиру Путину, поскольку считает его настоящим патриотом. Об этом он сообщил, беседуя со своим коллегой Клейтоном Моррисом.
Моррис в ходе их разговора упомянул миллиардера Джорджа Сороса, сказав, что тот желает дестабилизировать внутреннюю обстановку в России, чтобы она распалась на много маленьких государств.
«За что я больше всего уважаю Путина и ценю его, так это за то, что он сохранил Россию единой страной», — сказал Карлсон.
Американский журналист также отметил, что Россия обладает самым богатым арсеналом ядерного оружия среди всех стран в мире.
Напомним, 13 марта, Минобороны РФ официально подтвердило освобождение курской Суджи. Российский лидер Владимир Путин выразил благодарность российским военнослужащим, освободившим населённый пункт. Он также рассказал, что вражеская группировка в регионе находится под огневым контролем наших бойцов и у блокированных бойцов ВСУ будет два пути: сдаться в плен или погибнуть.
Life.ru