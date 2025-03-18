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18 марта, 01:19

Такер Карлсон сравнил изменения в уровне жизни в России и США за 25 лет

Журналист Такер Карлсон: Жизнь в России стала лучше за 25 лет

Американский журналист Такер Карлсон обсудил изменения в России и США за последние 25 лет. Он поделился своими мыслями в разговоре с коллегой Клейтоном Моррисоном в интервью на канале YouTube.

«Россия сейчас лучше, чем была 25 лет назад. Кто-то может сказать, что это не так? Это так», — подчеркнул Карлсон.

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Он также заявил, что в США уровень жизни в крупных городах ухудшился за этот же период. По его мнению, этому способствовали действия президентов, управлявших страной.

Ранее Карлсон заявил о своём уважении к президенту России Владимиру Путину. Журналист считает его настоящим патриотом. Он отметил, что Путин сумел сохранить Россию единой страной.

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kremlin.ru

Лия Мурадьян
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