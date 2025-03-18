Пресс-секретарь Белого дома странно ответила на предложение вернуть статую Свободы Франции

Жители Франции должны благодарить США, что сейчас не говорят на немецком языке. Так прокомментировала предложение французского политика вернуть статую Свободы Парижу представитель администрации США Кэролайн Ливитт.

«Я бы посоветовала этому французскому политику невысокого ранга помнить, что лишь благодаря США французы сейчас не говорят на немецком языке. Они должны быть очень признательны нашей великой стране», — добавила Ливитт, не уточнив, о чём идёт речь.