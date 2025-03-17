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16 марта, 21:08

Евродепутат Глюксманн призвал США вернуть статую Свободы Франции

Депутат Европейского парламента Рафаэль Глюксманн на съезде партии Place publique («Общественное место») высказался с требованием вернуть статую Свободы Франции. Об этом сообщает Die Welt.

«Мы подарили её вам, но вы, похоже, недооцениваете этот подарок», — отметил Глюксманн.

В своей речи он обвинил США в сближении с Россией и критиковал ряд решений Дональда Трампа. Также политик выразил поддержку Украине. Глюксманн добавил, что «для миллионов иммигрантов, когда-то ожидавших разрешение на въезд в США, статуя Свободы стала символом надежды на лучшую жизнь».

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Статую Свободы создал французский скульптор Огюст Бартольди, её подарили США 28 октября 1886 года.

Кстати, в декабре прошлого года миллиардер Илон Маск сделал шуточное заявление о том, что ему пришлось «расплавить статую Свободы» в Нью-Йорке для создания новой партии электропикапов Cybertruck от компании Tesla. Это выступление стало ответом на слухи в западных СМИ о том, что бизнесмен готовит лимитированную партию грузовиков, изготовленных из материала статуи Свободы.

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Freepik / freepik

Лия Мурадьян
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