«Отказались от своей истории»: Памятник Вашингтону в Киеве назвали попыткой Зеленского «исправиться»

На Украине сейчас освободилось очень много мест для памятников. Поэтому можно сделать памятник Джорджу Вашингтону. Джордж Вашингтон с украинской трембитой. Или Джордж Вашингтон встречается с украинскими казаками. Пустоты быть не может на месте снесённых памятников. Поэтому, если есть место для памятника, надо ставить. Если отказались от своих героев и от своей истории, придётся заимствовать чужие. Поэтому с этой точки зрения всё логично.