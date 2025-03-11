«Отказались от своей истории»: Памятник Вашингтону в Киеве назвали попыткой Зеленского «исправиться»
Депутат Матвеев назвал памятник Вашингтону на Украине заменой истории страны
Накануне стало известно, что украинские депутаты внесли в Верховную раду предложение установить на территории страны памятник первому американскому президенту Джорджу Вашингтону. Своим мнением на эту тему в беседе с Life.ru поделился историк и депутат Государственной думы Михаил Матвеев. Он отметил, что первый лидер США с исторической точки зрения никакого вклада в развитие или создание Украины не принёс, в отличие от Владимира Ленина, чьи памятники активно сносят на Украине.
Поэтому, конечно, это всё, видимо, происходит в рамках попытки Зеленского каким-то образом «замириться» с Трампом после известной перепалки, чтобы в США как-то увидели этот памятник, через какие-то публикации, и сказали: «Ну вот, исправляются». Это какие-то заявления политического характера, которые должны понравиться американскому народу. Не знаю, дойдёт ли дело до установки нового памятника. В этом плане, конечно, это неравноценная замена.
При этом парламентарий назвал установку памятника личным делом Украины.
В свою очередь, бывший депутат Верховной рады Олег Царёв обвинил Киев в том, что тот отказался от своих героев и исторических личностей. По словам политика, в стране освободилось много места после сноса старых монументов, поэтому пустоты нужно заполнять хотя бы чем-то.
На Украине сейчас освободилось очень много мест для памятников. Поэтому можно сделать памятник Джорджу Вашингтону. Джордж Вашингтон с украинской трембитой. Или Джордж Вашингтон встречается с украинскими казаками. Пустоты быть не может на месте снесённых памятников. Поэтому, если есть место для памятника, надо ставить. Если отказались от своих героев и от своей истории, придётся заимствовать чужие. Поэтому с этой точки зрения всё логично.
Ранее стало известно, что власти украинской Полтавы приняли решение о сносе памятника российскому императору Петру I. По словам представителей мэрии, этот шаг не являлся актом вандализма — такое решение приняло общество, которое якобы желает избавиться от всех «российских имперских символов».
Wikipedia.org / David Shankbone