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28 февраля, 08:31

Украина возмущена словами польского депутата во Львове у памятника Бандере

Do Rzeczy: Киев возмутился из-за слов кандидата в президенты Польши о Бандере

Заявление кандидата в президенты Польши Славомира Ментцена о Степане Бандере во время визита во Львов вызвало недовольство в Министерстве иностранных дел Украины. Представитель ведомства Георгий Тихий, комментируя ситуацию для польского портала Do Rzeczy, заявил, что позиция Ментцена не нова и «известна всем давно».

«Это не удивительно ни для нас, ни для кого-либо ещё. Я хочу подчеркнуть, что мы, как внешнеполитическое ведомство, не рассматриваем высказывания отдельных антиукраинских политиков как позицию Польши или польской общественности», — цитирует его слова портал.

Напомним, что депутат от правой партии «Конфедерация» приехал в украинский город, где записал видео на фоне памятника Степану Бандере. Кандидат в президенты Польши назвал лидера националистического движения на Западной Украине террористом.

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Ранее кандидата в президенты Польши Ментцена шокировало решение властей Львова отремонтировать музей украинского националиста Романа Шухевича за счёт денег Варшавы. Ментцен напомнил, что Шухевич возглавлял Украинскую повстанческую армию* (УПА*) организацию, причастную к Волынской резне. Добавим, что выборы президента Польши состоятся 18 мая.

* Запрещённая в России экстремистская организация

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / AndriiKoval

Ольга Сливченко
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