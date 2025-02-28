Украина возмущена словами польского депутата во Львове у памятника Бандере

Заявление кандидата в президенты Польши Славомира Ментцена о Степане Бандере во время визита во Львов вызвало недовольство в Министерстве иностранных дел Украины. Представитель ведомства Георгий Тихий, комментируя ситуацию для польского портала Do Rzeczy, заявил, что позиция Ментцена не нова и «известна всем давно».

«Это не удивительно ни для нас, ни для кого-либо ещё. Я хочу подчеркнуть, что мы, как внешнеполитическое ведомство, не рассматриваем высказывания отдельных антиукраинских политиков как позицию Польши или польской общественности», — цитирует его слова портал.

Напомним, что депутат от правой партии «Конфедерация» приехал в украинский город, где записал видео на фоне памятника Степану Бандере. Кандидат в президенты Польши назвал лидера националистического движения на Западной Украине террористом.

Ранее кандидата в президенты Польши Ментцена шокировало решение властей Львова отремонтировать музей украинского националиста Романа Шухевича за счёт денег Варшавы. Ментцен напомнил, что Шухевич возглавлял Украинскую повстанческую армию* (УПА*) организацию, причастную к Волынской резне. Добавим, что выборы президента Польши состоятся 18 мая.