Депутат Европейского парламента от Франции Тьерри Мариани раскритиковал приглашение Владимира Зеленского на мероприятия, посвященные 80-й годовщине освобождения нацистского лагеря Освенцим. Он назвал это решение абсурдным в свете того, что на Украине чествуют националиста Степана Бандеру, тогда как участие российских представителей в мемориальных мероприятиях, по словам парламентария, оказалось под «стрим запретом».

В социальной сети Х Мариани напомнил, что Бандера «официально признан героем Украины», несмотря на его активное сотрудничество с Третьим Рейхом в «окончательном решении еврейского вопроса» и участие в Волынской резне.

«Зеленский, который реабилитирует сторонников Бандеры, будет приглашен на церемонии освобождения Освенцима, в то время как участие русских будет тщательно запрещено. Без комментариев...», — добавил он в своём посте.

Международный День памяти жертв Холокоста отмечается 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила Аушвиц — крупнейший нацистский лагерь смерти и один из главных символов Холокоста. В период с 1941 по 1945 годы в Аушвице погибли около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона были евреями.