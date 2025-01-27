Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 января, 15:53

В Европарламенте недоумевают из-за приглашения Зеленского, поклонника Бандеры, в Освенцим

Депутат ЕП от Франции Мариани счёл приглашение Зеленского в Освенцим абсурдным

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Депутат Европейского парламента от Франции Тьерри Мариани раскритиковал приглашение Владимира Зеленского на мероприятия, посвященные 80-й годовщине освобождения нацистского лагеря Освенцим. Он назвал это решение абсурдным в свете того, что на Украине чествуют националиста Степана Бандеру, тогда как участие российских представителей в мемориальных мероприятиях, по словам парламентария, оказалось под «стрим запретом».

В социальной сети Х Мариани напомнил, что Бандера «официально признан героем Украины», несмотря на его активное сотрудничество с Третьим Рейхом в «окончательном решении еврейского вопроса» и участие в Волынской резне.

«Зеленский, который реабилитирует сторонников Бандеры, будет приглашен на церемонии освобождения Освенцима, в то время как участие русских будет тщательно запрещено. Без комментариев...», — добавил он в своём посте.

Международный День памяти жертв Холокоста отмечается 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила Аушвиц — крупнейший нацистский лагерь смерти и один из главных символов Холокоста. В период с 1941 по 1945 годы в Аушвице погибли около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона были евреями.

Чудовищные муки: Что произошло 27 января 1945 года?
Чудовищные муки: Что произошло 27 января 1945 года?

Напомним, что в прошлом году жёны Эмманюэля Макрона и Франка-Вальтера Штайнмайера захохотали во время посещения мемориала в память о жертвах холокоста в Берлине. Непонятно, какая шутка способна была рассмешить двух взрослых женщин в обстановке, которая представляет собой антоним слова «веселье», однако первый за 24 года государственный визит французского лидера в ФРГ запомнился именно этим.

Марина Фещенко
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Степан Бандера
  • оунупа
  • Европарламент
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar