Кандидат в президенты Польши приехал во Львов и назвал Бандеру террористом

Кандидат в президенты Польши Славомир Ментцен сейчас находится во Львове. Депутат от правой партии «Конфедерация» записал видео в городе на фоне памятника Степану Бандере и назвал его террористом.

«Это тот самый террорист, которого ещё во времена Второй Речи Посполитой польский суд приговорил к смертной казни за убийства поляков. Затем он основал организацию украинских националистов, которая несёт ответственность за резню на Волыни. Люди этого человека убили 100 тысяч поляков», — сказал Ментцен.

По мнению политика, памятник Бандере на Украине неуместен, как памятник Адольфу Гитлеру в Германии. Славомир отметил, что Киев должен «как можно скорее прекратить культ Степана Бандеры».

Выходка Ментцена не осталась без внимания украинских патриотов. В комментариях его назвали пророссийским кандидатом в президенты и посоветовали отправиться на фронт.