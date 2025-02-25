Кандидат в президенты Польши приехал во Львов и назвал Бандеру террористом
Кандидат в президенты Польши Ментцен назвал Бандеру террористом
Славомир Ментцен (справа). Обложка © YouTube / Sławomir Mentzen
Кандидат в президенты Польши Славомир Ментцен сейчас находится во Львове. Депутат от правой партии «Конфедерация» записал видео в городе на фоне памятника Степану Бандере и назвал его террористом.
«Это тот самый террорист, которого ещё во времена Второй Речи Посполитой польский суд приговорил к смертной казни за убийства поляков. Затем он основал организацию украинских националистов, которая несёт ответственность за резню на Волыни. Люди этого человека убили 100 тысяч поляков», — сказал Ментцен.
По мнению политика, памятник Бандере на Украине неуместен, как памятник Адольфу Гитлеру в Германии. Славомир отметил, что Киев должен «как можно скорее прекратить культ Степана Бандеры».
Выходка Ментцена не осталась без внимания украинских патриотов. В комментариях его назвали пророссийским кандидатом в президенты и посоветовали отправиться на фронт.
Ранее в Европарламенте недоумевали из-за приглашения Владимира Зеленского, поклонника Степана Бандеры, в Освенцим. Там назвали это решение абсурдным в свете того, что на Украине чествуют националиста, тогда как участие представителей РФ в мемориальных мероприятиях, по словам парламентария, оказалось под «строгим запретом». Напомним, что Бандера «официально признан героем Украины», несмотря на его активное сотрудничество с Третьим Рейхом и участие в Волынской резне.