«Убийцы на пьедестале»: В Польше призвали к разрыву всех связей с Украиной

Глава фонда «Волынь помним» Катажина Соколовская призвала власти Польши прекратить все контакты с Украиной до тех пор, пока не будут эксгумированы останки жертв Волынской резни, которая унесла жизни десятков тысяч поляков в 1943-1944 годах. Об этом она написала в открытом письме.

Соколовская подчеркнула, что киевский режим также обязан признать расправу над мирным населением республики геноцидом, осудить бандеровскую идеологию и наказать виновных в кровавых событиях.

«С государством, строящим свою идентичность на преступной бандеровской идеологии, нельзя разговаривать на партнёрской основе, ни в коем случае нельзя говорить о дружбе там, где убийц и организаторов геноцидов ставят на пьедесталы славы», — подчеркнула активистка.

Кроме того, лидер фонда выразила уверенность, что интересы польского народа должны быть приоритетными в вопросах, касающихся отношений с Украиной. По её мнению, Варшаве не стоит поддаваться давлению Киева, а лучше настоять на своём, требуя от Незалежной признания исторической правды.

Ранее в Польше предложили законопроект, согласно которому за пропаганду деятельности Организации украинских националистов* (ОУН)* и Украинской повстанческой армии* (УПА)* будет следовать наказание. Законопроект приравнивает популяризацию данных движений к пропаганде нацизма, коммунизма, фашизма или иного тоталитарного режима.