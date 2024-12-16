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16 декабря, 04:58

«Убийцы на пьедестале»: В Польше призвали к разрыву всех связей с Украиной

В Польше призвали разорвать связи с Киевом до эксгумации жертв Волынской резни

Глава фонда «Волынь помним» Катажина Соколовская призвала власти Польши прекратить все контакты с Украиной до тех пор, пока не будут эксгумированы останки жертв Волынской резни, которая унесла жизни десятков тысяч поляков в 1943-1944 годах. Об этом она написала в открытом письме.

Соколовская подчеркнула, что киевский режим также обязан признать расправу над мирным населением республики геноцидом, осудить бандеровскую идеологию и наказать виновных в кровавых событиях.

«С государством, строящим свою идентичность на преступной бандеровской идеологии, нельзя разговаривать на партнёрской основе, ни в коем случае нельзя говорить о дружбе там, где убийц и организаторов геноцидов ставят на пьедесталы славы», — подчеркнула активистка.

Кроме того, лидер фонда выразила уверенность, что интересы польского народа должны быть приоритетными в вопросах, касающихся отношений с Украиной. По её мнению, Варшаве не стоит поддаваться давлению Киева, а лучше настоять на своём, требуя от Незалежной признания исторической правды.

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Ранее в Польше предложили законопроект, согласно которому за пропаганду деятельности Организации украинских националистов* (ОУН)* и Украинской повстанческой армии* (УПА)* будет следовать наказание. Законопроект приравнивает популяризацию данных движений к пропаганде нацизма, коммунизма, фашизма или иного тоталитарного режима.

* Запрещённые в России экстремистские организации.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / muchomoros

Тимур Хингеев
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