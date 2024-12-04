В Польше хотят наказывать за пропаганду бандеровщины

В Польше предложили законопроект, согласно которому за пропаганду деятельности Организации украинских националистов* (ОУН)* и Украинской повстанческой армии* (УПА)* будет следовать наказание. Документ внесён на рассмотрение в нижнюю палату парламента.

«Бандеровщина была идеологией, которая оправдывала Волынский геноцид, то есть геноцид, устроенный против поляков украинскими националистами во время Второй мировой войны. Мы считаем, что бандеровщину и бандеровскую символику нельзя пропагандировать», — заявил оппозиционный депутат Мариуш Блащак.

Законопроект приравнивает популяризацию данных движений к пропаганде нацизма, коммунизма, фашизма или иного тоталитарного режима. В документе указано, что идеология ОУН* и УПА* привела к геноциду на Волыни и в соседних областях в 1943-1945 годах.

Стоит отметить, что это не первый подобный законопроект в Польше. В 2018 году на рассмотрение в сейм уже вносилась подобная инициатива, однако тогда Конституционный суд республики признал некоторые положение проект неконституционными. В конечном итоге законопроект не был принят.

Недавно бывший польский посол на Украине Бартош Чихоцкий заявил, что Киев отказывается от эксгумации жертв Волынской резни из-за вероятного возникновения «территориального ревизионизма» в Польше. Также, по его мнению, режим боится появления новых кладбищ, где будут лежать павшие от рук их предков.