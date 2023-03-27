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Опубликовано 27 марта 2023, 18:46

Депутат Колунов: Поляки забыли ужас, который УПА принесла им во времена ВОВ

Поляки забыли тот ужас, который украинские националисты принесли их народу. Об этом в беседе с Лайфом заявил депутат Госдумы Сергей Колунов. Напомним, что 80 лет назад (в ночь с 26 на 27 марта 1943 года) одна из банд Украинской повстанческой армии (УПА)* напала на деревню Липники Ровненской области Украины.

"Поляки продали свою историческую память за доллары и членство в НАТО. В нескольких километрах от Липников стоял немецкий гарнизон. Конечно, они знали о нападении, но предпочли не вмешиваться. К сожалению, с тех времён ничего не изменилось: до сих пор европейцы, видя горе людей, просто отворачивают голову в другую сторону", — отметил он.

Парламентарий напомнил, что тогда нелюдями командовал Иван Литвинчук. Его именем была названа школа в селе Золочовка Ровненской области.

"Средняя общеобразовательная школа носит имя организатора массового убийства почти 180 жителей: детей, женщин и стариков. Вот до чего дошла современная Украина. И вот с чем мы боремся в ходе спецоперации", — подчеркнул Колунов.

Напомним, отряд УПА окружил Липники в ночь с 26 на 27 марта 1943 года. При этом за партизанами шла толпа украинских крестьян из соседних деревень с вилами и топорами. Сначала населённый пункт обстреляли из пулемёта, который был установлен на ветряной мельнице неподалёку, затем был штурм. Партизаны поджигали дома и хозяйственные постройки. Около сотни поляков смогли спрятаться в дренажной канаве, после чего были окружены и убиты с помощью холодного оружия. Десятки граждан были застрелены в своих дворах. В общей сложности в Липниках погибло 182 человека, в их числе четыре еврея.

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Ранее Лайф писал, что в Польше сорвали встречу с украинской писательницей, прославляющей националистов. Всё произошло в Варшаве в штаб-квартире издания Gazeta Wyborcza.

* Запрещённая в России экстремистская организация.

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Getty Images / Dominika Zarzycka

Ольга Годуненко
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