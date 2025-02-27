«Прекратите прославлять убийц»: Кандидата в президенты Польши шокировало решение властей Львова
Кандидат в президенты Польши Ментцен осудил ремонт музея Шухевича во Львове
Разрушенный музей Шухевича во Львове. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Андрей Садовой
Славомир Ментцен, кандидат в президенты Польши, выразил негодование из-за восстановления во Львове музея украинского националиста Романа Шухевича за счёт польских средств. Возмущение политика опубликовало издание «Konfederacja.pl».
Ментцен напомнил, что Шухевич возглавлял Украинскую повстанческую армию (УПА*, запрещена в РФ) — организацию, причастную к Волынской резне.
«1 января 2024 года музей разрушил дрон-камикадзе. Теперь польское правительство отправляет деньги на восстановление Львова. А что они делают? Восстанавливают памятник преступлению, которое унесло жизни 100 тысяч человек», — отметил политик.
Ментцен призвал Киев прекратить героизацию бандеровцев и не прославлять преступников, кто устроил этнические чистки поляков.
Напомним, музей Шухевича был полностью уничтожен пожаром в день рождения Степана Бандеры. Тогда же повредили университет, где учился лидер украинских националистов.
*Запрещённая в России экстремистская организация