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27 февраля, 04:12

«Прекратите прославлять убийц»: Кандидата в президенты Польши шокировало решение властей Львова

Кандидат в президенты Польши Ментцен осудил ремонт музея Шухевича во Львове

Разрушенный музей Шухевича во Львове. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Андрей Садовой

Разрушенный музей Шухевича во Львове. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Андрей Садовой

Славомир Ментцен, кандидат в президенты Польши, выразил негодование из-за восстановления во Львове музея украинского националиста Романа Шухевича за счёт польских средств. Возмущение политика опубликовало издание «Konfederacja.pl».

Ментцен напомнил, что Шухевич возглавлял Украинскую повстанческую армию (УПА*, запрещена в РФ) — организацию, причастную к Волынской резне.

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«1 января 2024 года музей разрушил дрон-камикадзе. Теперь польское правительство отправляет деньги на восстановление Львова. А что они делают? Восстанавливают памятник преступлению, которое унесло жизни 100 тысяч человек», — отметил политик.

Ментцен призвал Киев прекратить героизацию бандеровцев и не прославлять преступников, кто устроил этнические чистки поляков.

Напомним, музей Шухевича был полностью уничтожен пожаром в день рождения Степана Бандеры. Тогда же повредили университет, где учился лидер украинских националистов.

*Запрещённая в России экстремистская организация

Лия Мурадьян
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