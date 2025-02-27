Славомир Ментцен, кандидат в президенты Польши, выразил негодование из-за восстановления во Львове музея украинского националиста Романа Шухевича за счёт польских средств. Возмущение политика опубликовало издание «Konfederacja.pl».

Ментцен напомнил, что Шухевич возглавлял Украинскую повстанческую армию (УПА*, запрещена в РФ) — организацию, причастную к Волынской резне.

«1 января 2024 года музей разрушил дрон-камикадзе. Теперь польское правительство отправляет деньги на восстановление Львова. А что они делают? Восстанавливают памятник преступлению, которое унесло жизни 100 тысяч человек», — отметил политик.

Ментцен призвал Киев прекратить героизацию бандеровцев и не прославлять преступников, кто устроил этнические чистки поляков.

Напомним, музей Шухевича был полностью уничтожен пожаром в день рождения Степана Бандеры. Тогда же повредили университет, где учился лидер украинских националистов.