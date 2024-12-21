Варшава требует от Киева пояснить нацистскую символику УПА* на польских БТР

Видеозапись с бронетранспортёром, на который водрузили красно-черный флаг УПА*, появилась 20 декабря на польском военном портале. Напомним, УПА* создали бендеровцы в 1943 году. В феврале 1943 года украинские националисты начали уничтожение польского населения в Волыни. Наиболее кровавым стал случай 11 июля 1943 года, когда ОУН-УПА* напала примерно на сто польских деревень. Жертвами стали около 100 тысяч человек, в основном женщины, дети и старики. Эти события вошли в историю, как Волынская резня.