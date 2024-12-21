Варшава требует от Киева пояснить нацистскую символику УПА* на польских БТР
Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш выразил недовольство из-за наличия флагов Украинской повстанческой армии* (УПА*) на бронетранспортёрах Rosomak, переданных Варшавой Украине. Он потребовал, чтобы украинский военный атташе предоставил объяснения.
«Размещение флагов УПА* на переданных польских бронетранспортёрах Rosomak — это недопустимая провокация. Я поручил срочно связаться с украинским атташе для выяснения ситуации», — написал министр обороны Польши на платформе X.
Видеозапись с бронетранспортёром, на который водрузили красно-черный флаг УПА*, появилась 20 декабря на польском военном портале. Напомним, УПА* создали бендеровцы в 1943 году. В феврале 1943 года украинские националисты начали уничтожение польского населения в Волыни. Наиболее кровавым стал случай 11 июля 1943 года, когда ОУН-УПА* напала примерно на сто польских деревень. Жертвами стали около 100 тысяч человек, в основном женщины, дети и старики. Эти события вошли в историю, как Волынская резня.
Ранее Киев отказывался эксгумировать жертв Волынской резни, опасаясь «территориального ревизионизма» в Польше. Также Правительство Украины боялось возникновения новых кладбищ, где будут похоронены убитые украинскими националистами. Это мешает режиму героизировать деятелей УПА*, как считает экс-дипломат Бартош Чихоцкий.
*Запрещённая в России экстремистская организация.
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