В Киеве хотят поставить памятник Джорджу Вашингтону

Группа парламентариев внесла на рассмотрение Рады постановление об установке в Киеве памятника первому президенту Штатов Джорджу Вашингтону. Соответствующая публикация появилась на сайте украинского парламента.

По большей части инициатива принадлежит нардепам партии Владимира Зеленского «Слуга народа». Подробности о сооружении монумента в постановлении не приводятся.