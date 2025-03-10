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10 марта, 19:10

В Киеве хотят поставить памятник Джорджу Вашингтону

В Раду внесли постановление об установке памятника Джорджу Вашингтону в Киеве

Группа парламентариев внесла на рассмотрение Рады постановление об установке в Киеве памятника первому президенту Штатов Джорджу Вашингтону. Соответствующая публикация появилась на сайте украинского парламента.

По большей части инициатива принадлежит нардепам партии Владимира Зеленского «Слуга народа». Подробности о сооружении монумента в постановлении не приводятся.

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Ранее Life.ru сообщал, что в Незалежной с сегодняшнего дня начал работу онлайн-сервис «Электронная конопля». Об этом сказано в публикации пресс-службы Министерства аграрной политики страны. Предполагается, что платформа позволит сделать прозрачной работу предпринимателей, выращивающих марихуану в интересах промышленности.

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Wikipedia.org / David Shankbone

Юрий Лысенко
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