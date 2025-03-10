Финны провели полный ребрендинг музея Ленина из-за Украины

Музей в Финляндии, который посвятили советскому лидеру Владимиру Ленину, вновь открылся под новым названием и с обновлённой коллекцией экспонатов. Это произошло из-за изменившихся отношений между Хельсинки и Москвой, сообщает Guardian.

Руководство музея в Тампере приняло решение о кардинальном обновлении, а директор Калле Каллио заявил, что имя Ленина стало «неудачным брендом». Музей закрыли на реконструкцию ещё в ноябре 2024 года, и теперь он открылся под названием Nootti («Дипломатическая нота»). Теперь музей фокусируется на истории отношений Финляндии с Россией и Советским Союзом с момента обретения независимости в 1917 году до вступления страны в НАТО в 2023 году.

В музее сообщили, что они рассматривают как финскую, так и российскую историю, однако не имеют сотрудничества с российскими государственными учреждениями. Каллио подчеркнул, что новый музей останется актуальным вне зависимости от состояния отношений между странами, добавив, что новые истории будут продолжать появляться.