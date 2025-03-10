На Украине заработал онлайн-сервис «Электронная конопля»

Там добавили, что подобный сервис должен помочь привлечь новые субъекты в данную сферу, которые будут заниматься посевом, выращиванием, сбором, переработкой культуры. Также интернет-ресурс обеспечит анализ статистики. Предполагается, что «Электронная конопля» будет интегрирована в единую систему с госреестрами.

Напомним, летом прошлого года на Украине вступил в силу закон о легализации медицинского каннабиса. Теперь в стране можно распространять копоплю в медицинских и промышленных целях, а также в интересах научной или научно-технической деятельности. Саму коноплю, а также смолу, экстракты и настойки на её основе убрали из списка особо опасных веществ — теперь их можно будет покупать в аптеках при наличии рецепта. Доля действующего психотропного вещества (ТГК) в такой продукции не должно быть выше 0,3%.