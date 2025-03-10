На Украине заработал онлайн-сервис «Электронная конопля»
На Украине запустили с 10 марта онлайн-сервис «Электронная конопля», сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики Украины. Это якобы поможет обеспечить прозрачность работы бизнесменов по выращиванию промышленной конопли.
«С 10 марта 2025 года Министерство аграрной политики и продовольствия Украины запускает электронную систему «ЭКонопля». Основная цель — усовершенствование государственной аграрной политики, восстановление лидерства Украины по выращиванию технической конопли и снижение возможных коррупционных рисков и рисков злоупотреблений», — уточнили в ведомстве.
Там добавили, что подобный сервис должен помочь привлечь новые субъекты в данную сферу, которые будут заниматься посевом, выращиванием, сбором, переработкой культуры. Также интернет-ресурс обеспечит анализ статистики. Предполагается, что «Электронная конопля» будет интегрирована в единую систему с госреестрами.
Напомним, летом прошлого года на Украине вступил в силу закон о легализации медицинского каннабиса. Теперь в стране можно распространять копоплю в медицинских и промышленных целях, а также в интересах научной или научно-технической деятельности. Саму коноплю, а также смолу, экстракты и настойки на её основе убрали из списка особо опасных веществ — теперь их можно будет покупать в аптеках при наличии рецепта. Доля действующего психотропного вещества (ТГК) в такой продукции не должно быть выше 0,3%.