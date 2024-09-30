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30 сентября, 13:23

Более 300 тысяч кустов конопли росло на государственной земле в Одесской области

Под Одессой на землях Гослесфонда нашли плантацию конопли с 10 футбольных полей

Плантация конопли, обнаруженная под Одессой. Обложка © Telegram / Національна поліція України

Плантация конопли, обнаруженная под Одессой. Обложка © Telegram / Національна поліція України

Украинская полиция обнаружила огромную плантацию конопли в Одесской области неподалёку от границы с Молдавией. Площадь плантации примерно равна десяти футбольным полям. Растения уничтожили. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Нацполиции.

Плантация конопли, обнаруженная под Одессой. Фото © Telegram / Національна поліція України

Плантация конопли, обнаруженная под Одессой. Фото © Telegram / Національна поліція України

«332 тысячи кустов конопли почти на 300 миллионов гривен (7,3 миллиона долларов. — прим. Life.ru) обнаружили одесские полицейские на землях государственного лесного фонда», — говорится в сообщении.

Согласно данным следствия, участок регулярно проходил обработку. Вспашка земли проводилась с использованием спецтехники местного лесничества. Наркосодержащие растения уничтожены, владельцев плантации ищут.

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Штрих-код на каждом кусте: Марихуану в Украине будут выращивать под особым наблюдением

Напомним, Правительство Украины ещё летом 2022 года поддержало законопроект о легализации медицинской марихуаны, но на этом процесс остановился. Однако в конце июня Владимир Зеленский призвал довести дело до конца, чтобы граждане могли утолять «боль из-за войны». А так называемый постпред президента Украины в Крыму Тамила Ташева заявила, что власти Незалежной хотят выращивать марихуану в Крыму, являющемся частью РФ.

Мария Любицкая
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