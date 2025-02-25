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25 февраля, 16:40

В Полтаве снесли памятник российскому императору

В Полтаве назвали снос памятника Петру I избавлением от «имперских символов» РФ

Снос памятника Петру I в Полтаве. Обложка © Telegram / Катерина Ямщикова

Снос памятника Петру I в Полтаве. Обложка © Telegram / Катерина Ямщикова

Власти украинской Полтавы снесли памятник российскому императору Петру I. Об этом сообщила исполняющая обязанности мэра города Екатерина Ямщикова. Она подчеркнула, что демонтаж памятника является «не актом вандализма», а осознанным шагом общества, стремящегося избавиться от «российских имперских символов».

«Согласно решению Министерства культуры и информационной политики Украины, памятник Петру I был устранен из публичного пространства нашего города. Этот шаг является важной частью государственной политики деколонизации», — написала Ямщикова в телеграм-канале.

Памятник Петру I в Полтаве находится рядом с Музеем истории Полтавской битвы и был установлен в 1950 году. Фигура императора была изготовлена в 1915 году в Санкт-Петербурге и изначально находилась в главном вестибюле Петровского Полтавского кадетского корпуса с 1919 года. После расформирования корпуса памятник был перемещён в Полтаву.

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А ранее украинские активисты в Одессе устроили митинг с требованием восстановить снесённый памятник Владимиру Высоцкому. Скульптура была демонтирована под покровом ночи 31 декабря.

Наталья Демьянова
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