В Полтаве снесли памятник российскому императору
В Полтаве назвали снос памятника Петру I избавлением от «имперских символов» РФ
Снос памятника Петру I в Полтаве. Обложка © Telegram / Катерина Ямщикова
Власти украинской Полтавы снесли памятник российскому императору Петру I. Об этом сообщила исполняющая обязанности мэра города Екатерина Ямщикова. Она подчеркнула, что демонтаж памятника является «не актом вандализма», а осознанным шагом общества, стремящегося избавиться от «российских имперских символов».
«Согласно решению Министерства культуры и информационной политики Украины, памятник Петру I был устранен из публичного пространства нашего города. Этот шаг является важной частью государственной политики деколонизации», — написала Ямщикова в телеграм-канале.
Памятник Петру I в Полтаве находится рядом с Музеем истории Полтавской битвы и был установлен в 1950 году. Фигура императора была изготовлена в 1915 году в Санкт-Петербурге и изначально находилась в главном вестибюле Петровского Полтавского кадетского корпуса с 1919 года. После расформирования корпуса памятник был перемещён в Полтаву.
А ранее украинские активисты в Одессе устроили митинг с требованием восстановить снесённый памятник Владимиру Высоцкому. Скульптура была демонтирована под покровом ночи 31 декабря.