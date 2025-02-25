В Полтаве снесли памятник российскому императору

Власти украинской Полтавы снесли памятник российскому императору Петру I. Об этом сообщила исполняющая обязанности мэра города Екатерина Ямщикова. Она подчеркнула, что демонтаж памятника является «не актом вандализма», а осознанным шагом общества, стремящегося избавиться от «российских имперских символов».

Памятник Петру I в Полтаве находится рядом с Музеем истории Полтавской битвы и был установлен в 1950 году. Фигура императора была изготовлена в 1915 году в Санкт-Петербурге и изначально находилась в главном вестибюле Петровского Полтавского кадетского корпуса с 1919 года. После расформирования корпуса памятник был перемещён в Полтаву.