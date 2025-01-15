Во Львове эксгумируют и перезахоронят останки более 200 советских воинов

Во Львове начали подготовку к переносу мемориального комплекса Холм Славы. В рамках работ предстоит эксгумировать и перезахоронить останки более 200 советских военнослужащих, в том числе героя СССР Николая Кузнецова. Это решение было принято местным горсоветом в связи с изменениями в планировке города, пишут украинские СМИ.