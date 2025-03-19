Разговор Путина и Трампа
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Регион
19 марта, 08:49

Хоккеист-русофоб Гашек обезумел от злости и обвинил Трампа в госизмене после беседы с Путиным

Чешский экс-хоккеист Гашек обвинил Трампа в госизмене после разговора с Путиным

Доминик Гашек, Дональд Трамп. Обложка © Getty Images / Bruce Bannet, © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Доминик Гашек, Дональд Трамп. Обложка © Getty Images / Bruce Bannet, © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Бывший чешский хоккейный вратарь Доминик Гашек, известный своими ярыми русофобскими взглядами, вскипел от злости после разговора президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Чех осмелился обвинить лидера другой страны в госизмене.

«Оскорбление своих сограждан (в данном случае американских хоккеистов, которые в основном играют в НХЛ) для оправдания страшных преступлений может считаться не только государственной изменой, но и преступлением со стороны американского президента Дональда Трампа», — написал Гашек на своей странице в X.

«Считаю предательством»: Чешский вратарь Гашек в ярости из-за переговоров в Эр-Рияде
«Считаю предательством»: Чешский вратарь Гашек в ярости из-за переговоров в Эр-Рияде

Напомним, в ходе вчерашнего телефонного разговора глава Белого дома поддержал идею Владимира Путина о проведении матчей между российскими и североамериканскими хоккеистами. В КХЛ и НХЛ положительно отреагировали на инициативу, а спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с Life.ru отметил, что президенты — молодцы.

Никита Никонов
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