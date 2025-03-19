Хоккеист-русофоб Гашек обезумел от злости и обвинил Трампа в госизмене после беседы с Путиным

Бывший чешский хоккейный вратарь Доминик Гашек, известный своими ярыми русофобскими взглядами, вскипел от злости после разговора президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Чех осмелился обвинить лидера другой страны в госизмене.

«Оскорбление своих сограждан (в данном случае американских хоккеистов, которые в основном играют в НХЛ) для оправдания страшных преступлений может считаться не только государственной изменой, но и преступлением со стороны американского президента Дональда Трампа», — написал Гашек на своей странице в X.