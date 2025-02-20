«Считаю предательством»: Чешский вратарь Гашек в ярости из-за переговоров в Эр-Рияде

Экс-вратарь сборной Чехии Доминик Гашек раскритиковал недавние переговоры РФ и США в Саудовской Аравии, где обсуждалось восстановление двусторонних отношений и пути решения конфликта на Украине. Спортсмен счёл встречу предательством Праги и других европейских стран.

«Поскольку речь идёт также о защите нашей страны (которая была бы следующей в очереди при возможном нападении России на Польшу или Словакию после Украины), я считаю такие действия предательством нашей страны, Чешской Республики», — написал Гашек у себя в социальных сетях.