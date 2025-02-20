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Регион
20 февраля, 10:16

«Считаю предательством»: Чешский вратарь Гашек в ярости из-за переговоров в Эр-Рияде

Экс-голкипер Гашек назвал предательством Чехии переговоры РФ и США в Эр-Рияде

Экс-вратарь сборной Чехии Доминик Гашек раскритиковал недавние переговоры РФ и США в Саудовской Аравии, где обсуждалось восстановление двусторонних отношений и пути решения конфликта на Украине. Спортсмен счёл встречу предательством Праги и других европейских стран.

«Поскольку речь идёт также о защите нашей страны (которая была бы следующей в очереди при возможном нападении России на Польшу или Словакию после Украины), я считаю такие действия предательством нашей страны, Чешской Республики», — написал Гашек у себя в социальных сетях.

Гашек не раз высказывал своё негативное отношение к российским спортсменам. Он критиковал руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за то, что оно не приняло решения о запрете участия российских хоккеистов в своих соревнованиях после начала специальной военной операции. Стоит отметить, что в течение одного сезона своей карьеры Гашек выступал за московский «Спартак».

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Напомним, что 18 февраля делегации РФ и США встретились в Саудовской Аравии. Нашу страну представляли министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. В делегацию от США вошли госсекретарь Марко Рубио, советник президента по нацбезопасности Майкл Уолтц и спецпредставитель Стив Уиткофф. Переговоры продлились 4,5 часа. В Белом доме встречу назвали монументальным шагом на пути к миру.

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ТАСС / Филиппов Алексей

Александра Мышляева
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