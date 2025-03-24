Инициативная группа, в которую вошли ветераны СВО и патриотически настроенные граждане РФ, запустила платформу «Русофобы». На сайте планируется публикация информации об организациях, общественных движениях и отдельных лицах, чья деятельность направлена против интересов государства. Утверждается, что на платформе будут размещаться сведения о тех, кто пытается дестабилизировать ситуацию в России, расколоть общество и навредить международному имиджу страны.

Для защиты национальных интересов России важно понимать, кто и как может оказывать негативное влияние на страну. Внимание общественности предлагается обратить на деятельность лиц, критикующих Россию из-за рубежа, деятелей культуры, чьи высказывания расходятся с традиционными ценностями, а также иностранные организации, деятельность которых вызывает подозрения. По мнению инициативной группы, информировать граждан о позициях и действиях этих общественных элементов крайне важно, чтобы обеспечить единство и устойчивость российского общества.

Каждый понедельник на сайте будут публиковаться новые лица и организации – русофобы. В списке уже есть бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров*, экс-глава правительства Михаил Касьянов**, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, певец Noize MC** и другие.

Очень скоро под прицелом активистов может оказаться американский сенатор-русофоб Линдси Грэм***, который выступил с предложением к европейским странам рассмотреть возможность создания собственных сил ядерного сдерживания, направленных против России. По его мнению, это могло бы включать модернизацию ядерных арсеналов Великобритании и Франции, а также размещение тактического ядерного оружия в Европе.