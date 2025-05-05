Развожаев: Парад в честь Дня Победы не будут проводить в Севастополе

Власти Севастополя приняли решение об отмене военного парада, посвящённого 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом на аппаратном совещании в правительстве города сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Он объяснил, что причиной такого решения стали соображения безопасности. Данная позиция была согласована с Министерством обороны РФ. Публиковать расписание других праздничных мероприятий также не планируется.

«Публиковать по понятным причинам мы расписания [праздничных мероприятий] не будем. Парада [в честь годовщины] Победы [в Севастополе] в этом году не будет, эта позиция согласована с Министерством обороны», — сказал он.