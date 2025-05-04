МИД Китая официально подтвердил, что Си Цзиньпин посетит Парад Победы в Москве
Председатель КНР Си Цзиньпин. Обложка © ТАСС / AP / Athit Perawongmetha
Китайский лидер Си Цзиньпин прибудет в Москву для празднования Дня Победы и будет присутствовать на параде 9 Мая. Об этом официально заявил МИД Китая, уточнив, что председатель КНР проведёт в России четыре дня.
«По приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина председатель КНР Си Цзиньпин с 7 по 10 мая посетит Россию с государственным визитом и примет участие в торжествах по случаю 80-й годовщины победы во Второй мировой войне в Москве», — проинформировало ведомство.
Ранее своё намерение прилететь в Россию для празднования 80-летия Великой Победы подтвердил президент Кубы Мигель Диас-Канель. Кубинский лидер добавил, что его визит приурочен и к другой знаменательной дате — 65-летию русско-кубинских отношений. К слову, первый зарубежный лидер уже прибыл в Россию на празднование.