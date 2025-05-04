День Победы
Взрыв авто в Балашихе
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 мая, 00:53

«Скоро будем в любимой России»: Президент Кубы летит в Москву на Парад Победы

Президент Кубы Диас-Канель отправляется в Москву на 9 Мая

Мигель Диас-Канель. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ev radin

Мигель Диас-Канель. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ev radin

Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель сообщил, что летит в Россию, чтобы принять участие в праздновании по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Кроме этого он отметил, что визит также приурочен к 65-летию отношений между народами Кубы и России.

«Через несколько часов мы будем в любимой России, чтобы присутствовать на торжествах, посвящённых 80-летию Победы над фашизмом и 65-летию восстановления отношений между нашими двумя народами. Куба будет на Красной площади 9 мая. Это большая честь»,написал кубинский лидер на своей странице в соцсети X.

Вучич из-за болезни отменил рабочие планы, кроме поездки в Москву на 9 Мая
Вучич из-за болезни отменил рабочие планы, кроме поездки в Москву на 9 Мая

Ранее стало известно о решении премьер-министра Словакии Роберта Фицо посетить Парад Победы в Москве, несмотря на слухи о болезни. Об этом сообщил депутат от его партии Ян Рихтер.

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Куба
  • Россия
  • День Победы
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar