«Скоро будем в любимой России»: Президент Кубы летит в Москву на Парад Победы

Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель сообщил, что летит в Россию, чтобы принять участие в праздновании по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Кроме этого он отметил, что визит также приурочен к 65-летию отношений между народами Кубы и России.

«Через несколько часов мы будем в любимой России, чтобы присутствовать на торжествах, посвящённых 80-летию Победы над фашизмом и 65-летию восстановления отношений между нашими двумя народами. Куба будет на Красной площади 9 мая. Это большая честь», — написал кубинский лидер на своей странице в соцсети X.