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Регион
3 мая, 15:52

Стало известно о решении Фицо посетить Парад Победы в Москве, несмотря на слухи о болезни

Депутат Рихтер: Премьер Словакии Фицо не отменял поездку в Москву на 9 Мая

Роберт Фицо. Обложка © ТАСС / ЕРА

Роберт Фицо. Обложка © ТАСС / ЕРА

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не менял свои планы и собирается посетить Москву во время празднования Дня Победы. Об этом сообщил депутат от его партии Ян Рихтер, комментируя слухи о якобы серьёзной болезни политика.

«К этому моменту он не отменил эту программу (связанную с поездкой на День Победы в Москву. — Прим. Life.ru), поэтому, я полагаю, что он поедет», — подчеркнул Рихтер в эфире телеканала JOJ 24.

Депутат добавил, что у Фицо действительно ранее были серьёзные операции, но он продолжает выполнять свои обязанности и занимается работой. По словам Рихтера, некоторые политики в Словакии «чуть ли не хоронят Фицо», но это всё преувеличенные домыслы о его здоровье. Так, телеканал Markíza не раз сообщал, что премьер менял свой рабочий график из-за плохого самочувствия, что побудило журналистов думать и о возможной отмене поездки Фицо в Москву.

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Также ранее сообщалось, что президент Сербии Александр Вучич проходит лечение в больнице военно-медицинской академии в Белграде, куда его доставили после резкого ухудшения самочувствия в США. Политик намеревался прибыть в Москву на Парад Победы.

Татьяна Миссуми
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