Стало известно о решении Фицо посетить Парад Победы в Москве, несмотря на слухи о болезни

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не менял свои планы и собирается посетить Москву во время празднования Дня Победы. Об этом сообщил депутат от его партии Ян Рихтер, комментируя слухи о якобы серьёзной болезни политика.

«К этому моменту он не отменил эту программу (связанную с поездкой на День Победы в Москву. — Прим. Life.ru), поэтому, я полагаю, что он поедет», — подчеркнул Рихтер в эфире телеканала JOJ 24.

Депутат добавил, что у Фицо действительно ранее были серьёзные операции, но он продолжает выполнять свои обязанности и занимается работой. По словам Рихтера, некоторые политики в Словакии «чуть ли не хоронят Фицо», но это всё преувеличенные домыслы о его здоровье. Так, телеканал Markíza не раз сообщал, что премьер менял свой рабочий график из-за плохого самочувствия, что побудило журналистов думать и о возможной отмене поездки Фицо в Москву.