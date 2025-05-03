Вучич находится в больнице в Белграде после возвращения из США

Президент Сербии Александр Вучич проходит лечение в больнице военно-медицинской академии в Белграде, куда его доставили после резкого ухудшения самочувствия в США. Об этом пишет сербское издание Blic. В статье отмечается, что Вучич отказался продолжать деловую поездку в Штатах и срочно вернулся.

Как сообщает Bloomberg, в планах у президента были встречи с американским коллегой Дональдом Трампом и другими высокопоставленными членами Республиканской партии. Однако на данный момент неизвестно, состоялись или нет указанные переговоры.