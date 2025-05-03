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3 мая, 13:20

Вучич находится в больнице в Белграде после возвращения из США

Blic: Вучич госпитализирован в военно-медицинскую академию в Белграде

Александр Вучич. Обложка © ТАСС / ЕРА

Александр Вучич. Обложка © ТАСС / ЕРА

Президент Сербии Александр Вучич проходит лечение в больнице военно-медицинской академии в Белграде, куда его доставили после резкого ухудшения самочувствия в США. Об этом пишет сербское издание Blic. В статье отмечается, что Вучич отказался продолжать деловую поездку в Штатах и срочно вернулся.

Как сообщает Bloomberg, в планах у президента были встречи с американским коллегой Дональдом Трампом и другими высокопоставленными членами Республиканской партии. Однако на данный момент неизвестно, состоялись или нет указанные переговоры.

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Напомним, президент Сербии Александр Вучич внезапно почувствовал себя плохо 2 мая во время визита в штат Флорида, США. Из-за этого он был вынужден прервать свою поездку, отменив все запланированные встречи, и вернуться на родину.

Татьяна Миссуми
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