Первый зарубежный лидер прибыл в Россию на празднование 80-й годовщины Победы в ВОВ
Президент Кубы Диас-Канель прибыл в Санкт-Петербург в рамках визита в Россию
Мигель Диас-Канель прибыл в Санкт-Петербург. Обложка © X / Presidencia Cuba
Президент Кубы Мигель Диас-Канель прибыл в Санкт-Петербург в рамках своего визита в Россию на предстоящие торжественные мероприятия, посвящённые 80-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила администрация кубинского лидера в соцсети Х.
Диас-Канеля встречают в Петербурге. Фото © X / Presidencia Cuba
«Президент Кубы Мигель Диас-Канель прибыл в Санкт-Петербург, это его первая остановка в рамках официального визита в Россию, приуроченного к празднованию 80-летия Победы над фашизмом и 65-летия восстановления дипломатических отношений между Россией и Кубой», — сказано в публикации.
Диас-Канель и Александр Беглов. Фото © X / Presidencia Cuba
В Северной столице Диас-Канеля встретили губернатор Петербурга Александр Беглов и военный оркестр.
Ранее президент Республики Куба Мигель Диас-Канель сообщил, что находится на пути в «любимую» Россию, где он планирует побывать на Параде Победы в Москве. Политик отметил, что для него большая честь быть гостем такого мероприятия.