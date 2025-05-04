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4 мая, 13:50

Первый зарубежный лидер прибыл в Россию на празднование 80-й годовщины Победы в ВОВ

Президент Кубы Диас-Канель прибыл в Санкт-Петербург в рамках визита в Россию

Мигель Диас-Канель прибыл в Санкт-Петербург. Обложка © X / Presidencia Cuba

Мигель Диас-Канель прибыл в Санкт-Петербург. Обложка © X / Presidencia Cuba

Президент Кубы Мигель Диас-Канель прибыл в Санкт-Петербург в рамках своего визита в Россию на предстоящие торжественные мероприятия, посвящённые 80-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила администрация кубинского лидера в соцсети Х.

Диас-Канеля встречают в Петербурге. Фото © X / Presidencia Cuba

Диас-Канеля встречают в Петербурге. Фото © X / Presidencia Cuba

«Президент Кубы Мигель Диас-Канель прибыл в Санкт-Петербург, это его первая остановка в рамках официального визита в Россию, приуроченного к празднованию 80-летия Победы над фашизмом и 65-летия восстановления дипломатических отношений между Россией и Кубой», — сказано в публикации.

Диас-Канель и Александр Беглов. Фото © X / Presidencia Cuba

Диас-Канель и Александр Беглов. Фото © X / Presidencia Cuba

В Северной столице Диас-Канеля встретили губернатор Петербурга Александр Беглов и военный оркестр.

«Это невиданно»: Фицо насмешили угрозы Зеленского участникам Парада Победы в Москве
«Это невиданно»: Фицо насмешили угрозы Зеленского участникам Парада Победы в Москве

Ранее президент Республики Куба Мигель Диас-Канель сообщил, что находится на пути в «любимую» Россию, где он планирует побывать на Параде Победы в Москве. Политик отметил, что для него большая честь быть гостем такого мероприятия.

Владимир Озеров
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