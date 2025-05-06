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6 мая, 11:02

80 банджи-прыжков: Пожилой экстремал отметил юбилей Победы впечатляющим достижением

Пенсионер-экстремал совершил 80 банджи-прыжков в честь юбилея Победы

Михаил Панов перед полётом в честь юбилея Победы. Обложка © Telegram / Книга рекордов России

Михаил Панов перед полётом в честь юбилея Победы. Обложка © Telegram / Книга рекордов России

Ветеран экстремального спорта, 72-летний Михаил Панов из Москвы, отметил приближающееся 80-летие Победы впечатляющим достижением: он совершил 80 прыжков с банджи. Этот поступок не только продемонстрировал его отвагу, но и принёс ему звание рекордсмена страны за самое большое количество банджи-прыжков, посвящённых Дню Победы. Информация об этом появилась в пресс-службе Книги рекордов России.

Михаил завершил серию из 80 прыжков в сочинском экстрим-парке. Юбилейный и последний прыжок патриотической акции состоялся 19 апреля, в день его рождения.

«Неописуемые чувства и ощущения переполняют внутри, самое главное — чувство ответственности, что я смог довести всё до конца. Это очень тяжело ещё и на физическом уровне. 72 года, это не 27 лет. Но как я уже говорил ранее, если я поставил цель, буду к ней идти до конца», — поделился эмоциями Михаил Михайлович.

  • Свой первый прыжок пенсионер совершил весной 2016 года. Фото © Telegram / Книга рекордов России
    Свой первый прыжок пенсионер совершил весной 2016 года. Фото © Telegram / Книга рекордов России
  • В полёт в честь 80-летия Победы Панов взял Знамя Победы. Фото © Telegram / Книга рекордов России
    В полёт в честь 80-летия Победы Панов взял Знамя Победы. Фото © Telegram / Книга рекордов России
  • Серию прыжков экстремал посвятил деду-фронтовику. Фото © Telegram / Книга рекордов России
    Серию прыжков экстремал посвятил деду-фронтовику. Фото © Telegram / Книга рекордов России

Свой первый прыжок пенсионер совершил весной 2016 года. Фото © Telegram / Книга рекордов России

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Панов не остановился на достигнутом и установил ещё один впечатляющий рекорд: он совершил 800 прыжков с банджи за рекордно короткий срок. Чтобы совершить эти восемь сотен головокружительных полётов мужчине потребовалось чуть больше девяти лет.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Москве провели репетицию воздушной части Парада Победы. Сегодня над столицей пролетели истребители для того, чтобы пилоты отработали манёвры, строевые пролёты и «нарисовали» в небе российский триколор. Большинство россиян ехали на работу в преддверии великого праздника.

Блогеры из 19 стран отправились в тур, посвящённый 80-летию Победы
Блогеры из 19 стран отправились в тур, посвящённый 80-летию Победы
Наталья Демьянова
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