80 банджи-прыжков: Пожилой экстремал отметил юбилей Победы впечатляющим достижением

Ветеран экстремального спорта, 72-летний Михаил Панов из Москвы, отметил приближающееся 80-летие Победы впечатляющим достижением: он совершил 80 прыжков с банджи. Этот поступок не только продемонстрировал его отвагу, но и принёс ему звание рекордсмена страны за самое большое количество банджи-прыжков, посвящённых Дню Победы. Информация об этом появилась в пресс-службе Книги рекордов России.

Михаил завершил серию из 80 прыжков в сочинском экстрим-парке. Юбилейный и последний прыжок патриотической акции состоялся 19 апреля, в день его рождения.

«Неописуемые чувства и ощущения переполняют внутри, самое главное — чувство ответственности, что я смог довести всё до конца. Это очень тяжело ещё и на физическом уровне. 72 года, это не 27 лет. Но как я уже говорил ранее, если я поставил цель, буду к ней идти до конца», — поделился эмоциями Михаил Михайлович.







Панов не остановился на достигнутом и установил ещё один впечатляющий рекорд: он совершил 800 прыжков с банджи за рекордно короткий срок. Чтобы совершить эти восемь сотен головокружительных полётов мужчине потребовалось чуть больше девяти лет.