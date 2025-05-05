Блогеры из 19 стран отправились в тур, посвящённый 80-летию Победы

В России 5 мая стартовал тематический блог-тур, посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он будет идти до 10 мая. Организаторами мероприятия выступили Росмолодёжь, дирекция Всемирного фестиваля молодёжи, Роспатриотцентр, ВОД «Волонтёры Победы» и программа «Больше, чем путешествие».

«По случаю Года защитника Отечества и 80-летнего юбилея Великой Победы мы организуем тематический тур для 35 популярных блогеров из 19 стран мира. Важно, чтобы наши гости своими глазами увидели Россию, узнали больше о её истории и культуре, смогли поделиться впечатлениями со своей аудиторией за рубежом. Мы открыты к сотрудничеству и уверены, что подобные форматы позволят нашим иностранным гостям показать настоящую Россию, в которой рады всем, кто готов вместе с нами создавать многополярный мир и счастливое будущее», — заявил руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров.

В мероприятии принимают участие блогеры из России, Франции, Бельгии, Белоруссии, Чехии, Вьетнама, США, Болгарии, Абхазии, Канады, Индии, Эфиопии, Узбекистана, Кыргызстана, Сирии, Сербии, Аргентины, Бразилии и Мексики. Участники блог-тура отправились по четырём различным маршрутам: Москва – Волгоградская область, Санкт-Петербург – Ленинградская область, Санкт-Петербург – Республика Карелия, Москва – Тульская область.

Одной из ключевых целей блог-тура является личное общение молодых людей с ветеранами Великой Отечественной войны, из которого блогеры смогут узнать истории о жизни на фронте и в тылу. Кроме того, участники смогут посмотреть главные достопримечательности различных городов России, которые напрямую связаны с Великой Победой. Зарубежные блогеры будут освещать все события в своих социальных сетях. Организаторы надеются, что мероприятие станет важным шагом в деле защиты и сохранения исторической правды о Великой Отечественной войне.

«Программа блог-тура выстроена так, чтобы молодые люди смогли полностью погрузиться в события Великой Отечественной войны и узнать, какой ценой советскому народу далась Победа над нацизмом. Зарубежные блогеры побывают в пяти городах-героях, где узнают о ключевых эпизодах войны, посетят мемориальные комплексы, примут участие в различных памятных акциях, Парадах Победы и многое другое», — заявил генеральный директор дирекции Всемирного фестиваля молодёжи Дмитрий Иванов.