Украинка с мужем-немцем, которым грозил срок в ФРГ за поддержку РФ, участвуют в акции «Огонь памяти»
Народный фронт объявил старт акции «Огонь памяти»
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В России началась акция «Огонь памяти», посвящённая 80-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Её участники посетят 21 страну, чтобы разнести частницы Вечного огня, несмотря на неприкрытое недовольство властей некоторых государств. В воскресенье представители Народного фронта, члены «Команды Путина», военные и общественные деятели встретились у стен Кремля в Александровском саду, чтобы поместить части Вечного огня, взятого на Могиле Неизвестного Солдата, в предназначенные для этого лампы. Частицы распределят по российским регионам, а некоторые из них отправятся в другие страны.
В акции приняли участие супруги-правозащитники Елена Колбасникова и Макс Шлунд, которые долгое время жили в Германии. Теперь же, из-за поддержки СВО и поставок гумпомощи в зону спецоперации, им запретили въезд в Европу на 20 лет. Альтернативным наказанием для них является тюремный срок от 5 до 8 лет в ЕС.
Правозащитники Елена Колбасникова и Макс Шлунд рассказали об участии в акции «Огонь памяти». Видео © Life.ru
«Как оказывается, мы — агенты Кремля, как решила полиция Германии. Кремль об этом не знает и мы об этом не знаем», — отметила женщина.
Частицу Вечного огня они намерены передать в Кёльн через друзей. Два года назад через местный суд удалось добиться разрешения на всю символику, поэтому в этом году «Бессмертный полк» пройдёт там со всей подобающей атрибутикой. Кёльн — единственный в Германии город, где всё это разрешено официально.
Ранее Life.ru рассказывал историю гражданки Украины Елены Колбасниковой и её супруга Макса Шлунда. В Германии на неё завели уголовное дело за пророссийские высказывания. 21 августа 2023 года, после акции в поддержку России, в их дом ворвался полицейский спецназ под предлогом «нарушения закона о хранении оружия». 1 июня 2024 года Елена с мужем переехали в Россию, прожив в ФРГ почти 30 лет.
Акция «Огонь памяти» с каждым годом охватывает всё больше стран. В этом году её участники посетят 21 государство, в прошлом было 14. Также свою частичку Вечного огня получили российские солдаты в зоне спецоперации.