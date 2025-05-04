Украинка с мужем-немцем, которым грозил срок в ФРГ за поддержку РФ, участвуют в акции «Огонь памяти»

В России началась акция «Огонь памяти», посвящённая 80-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Её участники посетят 21 страну, чтобы разнести частницы Вечного огня, несмотря на неприкрытое недовольство властей некоторых государств. В воскресенье представители Народного фронта, члены «Команды Путина», военные и общественные деятели встретились у стен Кремля в Александровском саду, чтобы поместить части Вечного огня, взятого на Могиле Неизвестного Солдата, в предназначенные для этого лампы. Частицы распределят по российским регионам, а некоторые из них отправятся в другие страны.

В акции приняли участие супруги-правозащитники Елена Колбасникова и Макс Шлунд, которые долгое время жили в Германии. Теперь же, из-за поддержки СВО и поставок гумпомощи в зону спецоперации, им запретили въезд в Европу на 20 лет. Альтернативным наказанием для них является тюремный срок от 5 до 8 лет в ЕС.

Правозащитники Елена Колбасникова и Макс Шлунд рассказали об участии в акции «Огонь памяти». Видео © Life.ru

«Как оказывается, мы — агенты Кремля, как решила полиция Германии. Кремль об этом не знает и мы об этом не знаем», — отметила женщина.

Частицу Вечного огня они намерены передать в Кёльн через друзей. Два года назад через местный суд удалось добиться разрешения на всю символику, поэтому в этом году «Бессмертный полк» пройдёт там со всей подобающей атрибутикой. Кёльн — единственный в Германии город, где всё это разрешено официально.