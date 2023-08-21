Регион

Уведомления отключены

21 августа, 16:55

Полиция ФРГ ворвалась к украинке после акции за Россию и нашла "то ли автомат, то ли макет"

СМИ: Полиция Кёльна обыскала жильё пророссийской активистки Колбасниковой

<p>Активистка Елена Колбасникова. Обложка © Getty Images / Lukas Schulze</p>

Активистка Елена Колбасникова. Обложка © Getty Images / Lukas Schulze

В Кёльне сотрудники полицейского спецназа утром 21 августа обыскали квартиру гражданки Украины и активистки пророссийских взглядов Елены Колбасниковой и её супруга Макса Шлунда. Об этом сообщает газета Koelner Stadt-Anzeiger.

В материале издания говорится, что при обыске были обнаружены и изъяты "одна или несколько единиц оружия", но пока официальных подтверждений этой информации нет. Представитель прокуратуры Кёльна Ульф Виллун рассказал, что сейчас изъятое имущество тщательно изучается, и уточнил, что найденные в квартире Колбасниковой предметы могли быть лишь макетом оружия.

Газета со ссылкой на сотрудника прокуратуры Виллуна отмечает, что обыск не связан с автопробегом в поддержку России, который Колбасникова организовала ранее. Речь идёт именно о нарушении закона о контроле оружия. Полиция подозревает, что у супругов может храниться боевой автомат Калашникова.

Немецкий депутат рассказал, как в Германии нарушают законы и дискриминируют россиян

Немецкий депутат рассказал, как в Германии нарушают законы и дискриминируют россиян

Ранее Лайф писал о том, что Елена Колбасникова, на которую в Германии завели уголовное дело за пророссийские высказывания, хотела провести новую акцию в поддержку РФ — автопробег в Кёльне. Изначально он должен был пройти в марте перед зданием суда, но позже был перенесён на июнь.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Германия
  • Мировая политика
  • Политика
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров