Полиция ФРГ ворвалась к украинке после акции за Россию и нашла "то ли автомат, то ли макет"

В Кёльне сотрудники полицейского спецназа утром 21 августа обыскали квартиру гражданки Украины и активистки пророссийских взглядов Елены Колбасниковой и её супруга Макса Шлунда. Об этом сообщает газета Koelner Stadt-Anzeiger.

В материале издания говорится, что при обыске были обнаружены и изъяты "одна или несколько единиц оружия", но пока официальных подтверждений этой информации нет. Представитель прокуратуры Кёльна Ульф Виллун рассказал, что сейчас изъятое имущество тщательно изучается, и уточнил, что найденные в квартире Колбасниковой предметы могли быть лишь макетом оружия.

Газета со ссылкой на сотрудника прокуратуры Виллуна отмечает, что обыск не связан с автопробегом в поддержку России, который Колбасникова организовала ранее. Речь идёт именно о нарушении закона о контроле оружия. Полиция подозревает, что у супругов может храниться боевой автомат Калашникова.