Россиянка запланировала патриотическую акцию у здания суда в ФРГ, где её будут судить за поддержку РФ

Елена Колбасникова, на которую в Германии завели уголовное дело за пророссийские высказывания, организовывает новую акцию в поддержку РФ — автопробег в Кёльне. В разговоре с SHOT женщина рассказала, что немецкие власти хотят этому помешать.

Елена Колбасникова и её муж Макс Шлунд рассказали о давлении властей Германии за поддержку России. Видео © SHOT

"Нас пытаются задавить, нас пытаются поставить в угол и наказать, поэтому мы протестуем против этого", — отметила Елена.

Проведение автопробега и митинга было назначено на 29 марта перед зданием центрального суда. Там должно было слушаться дело против неё из-за высказываний в поддержку России в преддверии Дня Победы в прошлом году. Но внезапно заседание перенесли на июнь. Тем не менее отменять мероприятие не планируется.

В то же время уголовное дело возбудили против мужа Колбасниковой Макса Шлунда. Мужчина признался, что даже не знает, в чём его обвиняют. По данным Reuters, поводом мог стать сбор денег для 42-й мотострелковой дивизии РФ (на 500 евро закупили рации, наушники и телефоны). Сейчас власти Германии начали в отношении Шлунда настоящие репрессии. Так, например, его уволили с работы в аэропорту из-за того, что он не поддерживает власти Украины. Кроме того, ему не дают видеться с ребёнком от предыдущего брака. К слову, Елену также уволили с двух работ. Супруги встали на учёт по безработице.

"Они откровенно издеваются. Все факты дела переворачивают настолько, что это уму непостижимо. Идёт тотальная дискриминация", — подчеркнул мужчина.

Шлунд добавил, что его хотели спровоцировать и арестовать во время последнего судебного заседания, но из-за болезни он не смог туда поехать.