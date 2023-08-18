Немецкий депутат рассказал, как в Германии нарушают законы и дискриминируют россиян

Граждане России сталкиваются с закрытием счетов в Германии. Об этом сообщил депутат парламента ФРГ от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Евгений Шмидт в интервью газете "Известия".

"Ко мне обратился ряд граждан России, имеющих неограниченный вид на жительство, то есть проживающих здесь уже очень много лет. Они не имеют никаких проблем с законом и фискальными органами, и вдруг им приходит письмо, что их счёт сегодня или завтра закрывается", — отметил парламентарий.