Немецкий депутат рассказал, как в Германии нарушают законы и дискриминируют россиян
Депутат Бундестага Шмидт: Россияне сталкиваются с закрытием счетов в Германии
Граждане России сталкиваются с закрытием счетов в Германии. Об этом сообщил депутат парламента ФРГ от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Евгений Шмидт в интервью газете "Известия".
"Ко мне обратился ряд граждан России, имеющих неограниченный вид на жительство, то есть проживающих здесь уже очень много лет. Они не имеют никаких проблем с законом и фискальными органами, и вдруг им приходит письмо, что их счёт сегодня или завтра закрывается", — отметил парламентарий.
Депутат добавил, что счета россиян закрываются на основании гражданства — и это по немецким законам является актом дискриминации. Шмидт заявил, что АдГ намерена работать над этой проблемой.
Ранее сообщалось, что в Германии начали арестовывать автомобили россиян, на которых они въезжают в страну. С этой проблемой столкнулись несколько граждан РФ. В Федеральной таможенной службе России порекомендовали пока повременить с поездками в Европу на личных автомобилях, а в российском МИД пообещали ответить на действия ФРГ. В июле стало известно, что первый россиянин смог вернуть конфискованный в Германии из-за санкций автомобиль.
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