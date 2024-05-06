Народный фронт доставил "Огонь памяти" в 14 стран мира и 100 городов России

Народный фронт при поддержке Россотрудничества доставил "Огонь памяти" в 14 стран мира и 100 городов России. По традиции в Александровском саду у Могилы Неизвестного Солдата началась патриотическая акция "Огонь памяти", в рамках которой огонь от стен Кремля передают в другие регионы страны. Об этом сообщили в пресс-службе президентского движения.

"Спортсмены, актёры, военные корреспонденты доставили лампы с частицами Вечного огня в 14 зарубежных стран и сто городов России. Одними из первых лампы представители Народного фронта доставили в города Киргизии Бишкек и Ош, а также в Абхазию, Армению и Белоруссию. В Гродно лампу с частичкой огня передали представителю школьного мемориального Народного музея Героя", — говорится в сообщении.

"Огонь памяти" также был доставлен в Азербайджан, Тунис, Алжир и Сербию. В Узбекистане его передали в мемориальный комплекс "Парк Победы".

В российских регионах также было организовано торжественное зажжение пламени. В Смоленской области "Огонь памяти" осветил мемориал в Радкевщине, а во Владимирской области доставлен к братским могилам, где похоронены более 1,5 тысячи бойцов, погибших в госпиталях города во время Великой Отечественной войны.

В селе Чертовицы Воронежской области привезли "Огонь памяти", который будет зажжён 7 мая при открытии памятника красноармейцам. Также лампады были доставлены в Ленинградскую область и Санкт-Петербург. "Огонь памяти" из Москвы доставили и в Ярославль, где провезли по улицам города в рамках автопробега. В мероприятии участвовало более 30 автомобилей и около 20 велосипедистов.

Также "Огонь памяти" был доставлен в Тамбовскую, Новгородскую и Орловскую области. На Красной площади в Ельце он был передан не только ветеранам Великой Отечественной войны, но и новым героям — бойцам СВО. С ним боец с позывным Хыся отправится на передовую.